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İlaç sektöründeki yasak aşk skandalı

Çok uluslu bir ilaç şirketinin Türkiye yönetimindeki yasak aşk skandalının pembe dizi ve bilim kurgu dizilerinden farkı yok

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 19:23..
  1. Haberler
  2. Sağlık

ilaç

Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık, Türkiye'de de faaliyet gösteren bir ilaç şirkentindeki yasak aşk skandalını yazdı.

Ağızları açık bırakan skandalın detayları ise şu şekilde:

VİDEO YANLIŞ YERE GİDİNCE OLAY BAŞLADI

Her şey Türkiye’deki çok uluslu bir ilaç firmasının yönetim kurulu üyelerinden birinin metresi yerine yanlışlıkla karısına müstehcen bir video göndermesiyle başlıyor.

"ŞÜPHENİLEN KADIN BAŞKA BİR ERKEKLE BERABERMİŞ"

Aldatılan kadın televizyona çıkıp hadiseyi anlatırken laf arasında “Ben aslında eşimin çalıştığı ilaç firmasında kendisi gibi bir başka yöneticiyle beraber olduğundan şüphe ediyordum fakat şüphelendiğim kadın yönetici eşimle değil, aynı firmadaki bir başka erkek yöneticiyle berabermiş...” diyor.

KOVULAN ÇALIŞAN HERKESİN TELEFONLARINA GİRDİ

O sırada bu programı aynı şirketten kısa süre önce haksız yere atılan eski bir bilgi işlem çalışanı da seyrediyor. İşi gücü bırakıp “bulut” üzerinden bütün yönetim kurulunun cep telefonlarına giriyor. Ve yönetim kurulunun neredeyse tamamı evli üyelerinin çoğunun birbirleriyle yasak aşk ilişkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.

HER SABAH DİĞER ÇALIŞANLARA YASAK AŞK MAİLİ ATTI

Bununla da yetinmeyip yazışmaların linkini her sabah tüm şirket personeline mail atmaya başlıyor. Yöneticiler arasındaki yazışmalar, fotoğraflar, videolar evlere şenlik! Evli insan kaynakları yöneticisiyle sevgili olup birkaç ay içinde terfi edenler mi istersin benim diyen pembe dizide göremeyeceğiniz marjinal ilişkiler mi?

AYLIK 50 BİN MAAŞ ALAN YÖNETİCİLERİN SKANDALI

Olay patlıyor. Şirketin dünya merkezi skandala müdahil oluyor. Adı karışan tüm yöneticiler derhal işten çıkarılıyor. Yanlış anlamayın; bahsettiğim yönetim kurulunda en az tahsilli olanın 2 yüksek lisansı var. En düşük maaş alan ayda 50 bin lira kazanıyor. Hepsi sektörün bilenen, tanınmış insanları...

Anlayacağınız, Türkiye’de ilaç sektörü şu sıralar bu skandalı konuşuyor!

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