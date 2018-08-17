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İlaçlarını yazdıramayınca intihara kalkıştı

Karabük'te, doktor istediği ilaçları reçeteye yazmadığı için intihar teşebbüsünde bulunan D.M., 1 saatte ikna edildi.

DHA | 17.08.2018 - 17:27..
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen D.M., iddiaya göre, psikiyatri doktorundan ilaç istedi. D.M., istediği ilacı reçeteye yazdıramayınca sinirlenerek, odadan çıktı.

İlaçlarını yazdıramayınca intihara kalkıştı

BOĞAZINA NEŞTER DAYADI

2'nci katta bulunan bekleme salonundaki metal korkuluklarından sarkan D.M., atlayacağını söyledi. İhbar üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, zemin katta branda açarak, bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı D.M., boğazına neşter dayayıp, kimsenin yaklaşmamasını, ilaçların reçeteye yazılmasını ve kendisine getirilmesini istedi. D.M., hastaneye birlikte geldiği arkadaşı tarafından da ikna edilmeye çalışıldı.

İlaçlarını yazdıramayınca intihara kalkıştı

1 SAATTE İKNA EDİLEBİLDİ

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucu D.M., ikna oldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen D.M.'nin daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

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