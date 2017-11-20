taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8774
EURO
4,5511
ALTIN
160,90
PETR
62,6000

İlahiyat profesörü dolandırıldı

Kayseri’de bir ilahiyat profesörü, telefon dolandırıcılarına 1 milyon 55 bin lira kaptırdı.

20.11.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

S

İlahiyat profesörü Ü.G., geçtiğimiz ay kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirtip, “Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor.” diyen kişiler tarafından aynı gün içinde farklı aralıklarla toplam 1 milyon 55 bin lira dolandırıldı. Geçen süre içerisinde dolandırıldığını anlayan Prof.Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikâyetçi oldu.

İLAHİYAT PROFESÖRÜ 1 MİLYON LİRASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Show TV'nin haberine göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, olay yeri çevresinden elde edilen 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin eşkâllerini belirledi. Amca çocukları 34 yaşındaki İ.H.P.’nin İstanbul, 35 yaşındaki A.P.’nin ise Şanlıurfa’da olduğu belirlendi. İstanbul ve Şanlıurfa’daki eşzamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı. Dolandırılan 1 milyon 55 bin liranının ise henüz ele geçirilemediği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Adana'da bir adam otomobilinde öldürüldü
Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 27 yaşındaki Mustafa Biçer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Bursa'da iki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı
Terk edilen iki katlı bina, kundaklandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Aydın'daki kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Gaziantep'teki yangını 100 itfaiye eri güçlükle söndürdü
Gaziantep'teki bir tekstil fabrikasında çıkan yangını 50 araç ve 100 itfaiye eri ancak iki saatte söndürebildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

70
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

63
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

92
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

60
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

67
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

71
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM