Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dün Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

"KOMUTANI DAHİLEŞTİREN ŞEY GERİ ÇEKİLME HAREKATIDIR"

Programda süren tartışmalar sırasında Başbuğ, "Komutanı dahileştiren şey geri çekilme harekatıdır. Sakarya'nın doğusuna çekilme kararını Mustafa Kemal'den başka hiçbir komutan veremezdi." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN DUBLÖRÜ BULUNMUŞ"

Başbuğ'un ardından söz alan Ortaylı, "Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş.

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü vardı diyorlar VİDEO



"BELGELENENE KADAR BİR KENARA BIRAKIYORUZ"

Bir orada görünüyor, bir burada görünüyor. Ama belgelenene kadar bunu bir kenara bırakıyoruz." diye konuştu.

Başbuğ ise "Olabilir. Sakarya'da çünkü bir Meclis'e gidiyor geliyor." dedi.