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İlber Ortaylı: Irak diye bir memleket yok

Tarih profesörü Ortaylı, Irak'ın bir memleket olmadığını ve cetvelle çizildiğini söyledi.

18.10.2017 - 18:32
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Alanya'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017) başladı. Kongrenin ilk gününde tarih profesörü İlber Ortaylı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) konferans verdi.

"1. CİHAN HARBİ'NDEN ÇİZİLEN COĞRAFYALAR"

Tarih profesörü İlber Ortaylı, "Irak diye bir memleket yok, onu bilin. Bunların hepsi maalesef 1'inci Cihan Harbi'nden çizilen coğrafyalardır. Cetvelle çizildi" dedi.

"KERKÜK VE ERBİL TÜRKLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERDİR"

Kerkük meselesiyle başlayan İlber Ortaylı, salondan gelen uğultudan dolayı konuşmasını böldü. İçeri giremeyenlerin devamlı konuşarak salonu da rahatsız ettiğini söyleyen Ortaylı, salondaki sesin devam etmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Daha sonra konuşmasını sürdüren Ortaylı, "Bugünkü konumuz Kerkük, çok sıcak bir konu. Oradaki büyük destek Türk ordusundan geliyor ve İran da var. Hatta ve hatta çok belirgin bir ölçüde başka tür gerillalar da katılıyor. Irak'ın kuzeyinde Kürt Muhtar Bölgesi var. Bunun güney bölgesinde çok münakaşalı olarak ilhak edilmeye çalışılan Kerkük ve Erbil var. Bunlar iki tane büyük ve Türklerin yaşadığı kentlerdir.

"IRAK HARİTASINI ZENGİN GERTUDE BELL ÇİZMİŞTİR"

Bu bir coğrafyadır, onun üzerinde duracağım. Irak diye bir memleket yok, onu bilin. Bunların hepsi maalesef 1'inci Cihan Harbi'nden çizilen coğrafyalardır. Cetvelle çizildi. Amerika haritasına bakarsanız böyle cetvelle çizilen bir sürü eyaletler var. Bunlar gerçekten otonomdur, onu da söyleyeyim fakat burada farklı etnikler yaşamaz, göçmenler dışında. Fakat Ortadoğu'da böyle bir sınır olabilemez. Çünkü Ortadoğu'da muhtelif etnik gruplar vardır. Bunlar aynı dili konuşsa bile dinleri uymaz. Dinleri uysa, tarihleri uymaz, o uysa mantaliteleri uymaz.  Ortadoğu çok alengirli olması lazım. İşte o Irak haritası zengin bir İngiliz olan Gertude Bell tarafından çizilmiştir. Kolonyal ofis buna Irak'ı çizmek için görevlendirdi ve oda cetvelle çizdi" dedi.

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