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İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

Her evde su olduğunu hatırlatan Ortaylı, insanların buna rağmen neden kokmaya başladığını sorguladı.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:12..
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İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Teke Tek programının bu haftaki konuğu Prof. İlber Ortaylı'ydı.

Programa Finlandiya gezisini anlatarak başlayan Ortaylı, bölgede yaşanan su sıkıntısına dikkat çekti.

"BUNU ANLAMIYORUM"

1950'li yıllarda Türkiye'de de su sıkıntısının olduğunu ifade eden Ortaylı, eskiden kokan insanların olmadığını belirterek "Şimdi her evde su var. Neden çok kötü kokan insanlar duyuyorum, bunu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi İZLE

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

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