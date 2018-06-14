İlber Ortaylı köye yerleşti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.
GENÇLERLE KÖY HAYATINI KONUŞTU
İftara, Prof. Dr. Ortaylı'nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.