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İlber Ortaylı köye yerleşti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı.

DHA | 14.06.2018 - 23:25..
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.

İlber Ortaylı köye yerleşti

GENÇLERLE KÖY HAYATINI KONUŞTU

İftara, Prof. Dr. Ortaylı'nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti.

İlber Ortaylı köye yerleşti

Tarihçi  Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.

İlber Ortaylı köye yerleşti

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