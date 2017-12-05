İlber Ortaylı okuduğunu anlamamanın nedenini yazdı

Dopdolu zengin içeriklerle okuyucularıyla buluşan KAFA Dergi, bayilerdeki yerini aldı.

Aylık olarak çıkan derginin yazarı Prof. İlber Ortaylı; bu sayıda insanların neden okuduğunu anlayamadığına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"OKUMUŞ SINIFIN EĞİTİMİNDE SAKATLIK VAR"

"Gramer bilmeyen bir insanın gerçek anlamda okuyabilmesi imkansızdır" diyen Ortaylı, "Türkiye'nin 'okumuş' sınıfının eğitiminde sakatlık vardır. Bunlar çocukluktan başlayarak gramer bilmezler. Gramerin 'dil bilgisi' diye çevrilmesi kültürün ekinim diye çevrilmesi kadar yanlış ve lüzumsuzdur" ifadeleri kullandı.

"OKUYAMADIĞI İÇİN DE ANLAYAMAZ"

Gramer bilmeyen insanın yazısının da kabız olacağını yazan Prof. Ortaylı, "Dolayısıyla gramer bilmeyen bir insanın gerçek anlamda okuyabilmesi imkansızdır. Okuyamadığı için de anlayamaz." diye yazdı.

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