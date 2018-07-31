İlber Ortaylı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan ve Bursa'nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile müzeyi gezen ve bilgi alan İlber Ortaylı, daha sonra burada yaptığı konuşmada, panorama kavramının Türkiye'ye yeni girdiğini söyledi.

PANORAMA SANATI

İlber Ortaylı, "Panorama üzerinde Topkapı'dakinden beri tenkit yazıları var. Bu tenkit yazılarının bir kısmını okudum, maalesef panorama sanatının ne olduğunu pek vermiyorlar. Bu, doğrudan doğruya imparatorluk Rusya'sı ve Sovyetik bir icattır. Eski Rusya'da muayyen yerlerini gezerseniz, Sivastopol'dan başlayarak, bu umumi geniş harplerin panoramalarını görürsünüz, üç boyutludur ve bilhassa hayvan, ağaç, ot ve taş gibi figürlerin canlı olması gerekir. Yağlı boyadan kurtarılması gerekir. Yağlı boya resimlerde büyük teferruat değil fakat hiçbir şekilde modern resimde olduğu gibi stilize edilmez. Klasiğe yakın bir çizim verilir, zor bir iştir ve panoramanın açısını ortaya koyabilmek için mutlaka kubbeyi, küreyi kullanmamız lazım." dedi.



