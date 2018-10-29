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İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

Andımız konusunda çıkan tartışmalara şaşırdığını belirten Ortaylı, Türkiye'de herkesin Türk olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 12:14..
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İlber Ortaylı'nın Andımız yorumu

Danıştay'ın aldığı Andımız kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP, Andımız'ın yeniden okutulması için eylemler düzenlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı dışında bir anda sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Andımız ile ilgili bir yorum da tarihçi İlber Ortaylı'dan geldi.

Tartışmalar karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten İlber Ortaylı, Türkiye'de herkesin Türk olduğunu ve tartışmaların manasız olduğunu söyledi.

"FRANSA'DA NASIL HERKES FRANSIZ İSE..."

Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Ortaylı, "Şimdi Türkiye’de kimse monarşiyi istemez, öyle bir şeye dönülmez. Ama bu cumhuriyetin ne olduğuyla ilgili herkes size bir şey öğretmeye kalkıyor. Bakın şimdi oturmuş andımızı tartışıyoruz, şaşıyorum. Neyini tartışıyorsun bunun. Fransa’da nasıl herkes Fransız ise Türkiye’de de herkes Türk. Bunun katiyen ırkî bir temeli yok. Kimsenin öyle saf Türkçülük güttüğü falan da yok. Osmanlı gibi bir hanedan ismini taşımayacağımıza göre biz Büyük Millet Meclisi dönemini Türkiye diye adlandıracağız ki zaten öyle deniyordu bize. Biz her zaman Türk’tük. Bunları tartışmanın manası yok. Dünya coğrafyasından Avrupa tarihinden haberi olmayan bir takım adamlar oturuyor, militarizmden falan bahsediyor. Bu ne büyük bir cehalet. Ucuz şekilde sesini yükseltme huyu başladı. Benim zamanımda insanlar susarlardı. Yüksek sesle düşünmek ayıp bir şeydir. “Yasaktır, hemen adamı hapse at” demiyorum ama ayıp bir şeydir. Kırk kere düşünmek lazım." diye konuştu.

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