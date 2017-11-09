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Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası

Suudi Arabistan'ın ılımlı İslam'a geçişi sürüyor. Kadınlara araba kullanma izni veren yönetim, şimdi de kadın basketbol turnuvası düzenliyor

09.11.2017 - 15:11
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Suudi Arabistan'da devrim niteliğinde bir geçiş dönemi uygulanıyor. Kadınlara yönelik reformlar yapan kraliyet, yeniliklerini sürdürerek kendileri için yeni bir süreç oluşturuyor.

Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası

KADIN BASKETBOL TURNUVASI

Geçtiğimiz günlerde kadınların stadyuma girişlerine ve araç kullanmalarına izin veren Suudi Arabistan’da şimdi de ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası düzenlenecek.

Gelecek hafta cumartesi günü başlayacak olan turnuvada, oyuncuları tamamen kadınlardan oluşan altı takım yarışacak.

Jeddah United, Dar Al Hekma University, University of Business and Technology DFAC, Braves ve Shoot for Cause takımlarının turnuva maçları Cidde’nin Kızıl Deniz tatil bölgesindeki King Abdullah Sports City’de oynanacak.

Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası

"KADINLARIN OYNAMASINDAN MEMNUNUZ"

Suudi Arabistan Şura Meclisi üyesi Leena Al Maeena “Böyle özel bir sporun şampiyonasında kadınların da oynama hakkı olmasından çok memnunuz. Umuyoruz turnuvalar devam eder ve Cidde’nin en iyi kadın basketbol klüplerinin yer aldığı turnuvanın başarıyla geçeceğinden eminim." dedi.

FUTBOL KULÜBÜ YOLDA

Suudi Arabistan’da son yıllarda meydana gelen reform dalgası, son haftalarda inanılmaz bir hıza ulaştı. Basketbol dışında futbolda da hükümete kadın futbol kulüpleri kurulabilmesi için önerge verildi.

Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADIN DEVRİMİ

Geçtiğimiz günlerde Veliaht Prens Selman'ın da sinyallerini verdiği "ılımlı İslam" sözleri bir bir hayata geçiriliyor. Daha önce kadınlara araba kullanma hakkını veren Suud yönetimi, kadınların stadlara girmesine olanak tanıyan süreci başlatmıştı. Son olarak kadın basketbol turnuvası düzenlenmesi konusunda da karara varıldı.

Ilımlı Suudi Arabistan'da ilk kadın basket turnuvası

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