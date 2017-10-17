İlişki için buluştuğu kadın tarafından soyuldu

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet U., iddiaya göre, internette tanıştığı kadınla Altınşehir Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki bir dairede buluştu.

BIÇAKLA GASP ETTİ

Bir ara mutfağa giden kadın, yanına aldığı bıçağı Mehmet U.'nun boğazına dayayıp, cep telefonu ile altın yüzük ve kolyesini gasp etti.

Kadın ardından Mehmet U.'nun elbiselerini alıp, dışarı çıktı. Evin kapısını kilitleyen kadın, Mehmet U.'nun elbiselerini de binanın giriş katına bıraktıktan sonra kaçtı.

ÇIPLAK HALDE YARDIM İSTEDİ

Çıplak halde evde kalan Mehmet U., battaniyeyle örtünüp çevredekilerden yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen polis, çilingir çağırdı.

Çilingirin kapısını açtığı evde inceleme yapan polis, Mehmet U.'yu ifadesinin alınması için emniyete götürürken, kadının yakalanması için de çalışma başlatıldı.











