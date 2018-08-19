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İlk 500'de 1 Türk üniversitesi var

Çin Jiao Tong Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Şanghay merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Shanghai Ranking Consultancy, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması yayımladı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 17:00..
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İlk 500'de 1 Türk üniversitesi var

Shanghai Ranking Consultancy dünya üniversitelerini eğitim-akademisyen kalitesi, araştırma etkisi ve akademik personel başına düşen performans gibi dört kritere göre sıraladığı Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması (ARWU) 2018’i açıkladı. Türkiye'de ilk 500'e sadece İstanbul Üniversitesi girdi.

HARVARD YERİNİ KORUDU

Buna göre zirvede 2017’deki konumunu koruyan Harvard yer alırken, onu Stanford ve Cambridge takip etti. İlk 10’da sekiz yükseköğretim kurumu ile ABD öne çıkarken, İngiltere ise Cambridge ve Oxford ile temsil edildi.

İlk 500'de 1 Türk üniversitesi var

İLK 1000'DE 14 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’den en iyi dereceyi 401-500 sıra bandı ile geçen yıl da olduğu gibi İstanbul Üniversitesi elde etti. İlk 1000’de ise 14 Türk üniversitesi yer aldı.

Hacettepe 501-600; Bilkent, Dokuz Eylül ve Erciyes 601-700; İTÜ 701-800; Ankara, Ege, Gazi ve ODTÜ 801-900; Boğaziçi, Marmara, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversiteleriyse 901-1000 sıra bandında yer aldı.

İlk 500'de 1 Türk üniversitesi var

SIRALAMA YER ALAN DİĞER ÜNİVERSİTELER

İlk 500'de 1 Türk üniversitesi var

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