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İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

Kapadokya bölgesinde, 10 bin yıllık yerleşim yeri Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında bulunan, tarihin ilk beyin ameliyatının yapıldığı belirtilen kafatası, müzede sergileniyor.

DHA | 07.08.2018 - 16:49..
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İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aşıklı Höyük'teki kazı çalışmalarında bulunan ve tarihin ilk beyin ameliyatının yapıldığı belirtilen kafatası, Aksaray'daki Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi'nde sergileniyor.

KADINA AİT KAFATASI

Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran başkanlığındaki yeni dönem kazı çalışmalarında, çömelmiş halde bulunan, 20- 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadına ait kafatası, bilim dünyasının en önemli buluşları arasında bulunuyor.

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Laboratuvar ortamında incelenen kafatasında obsidyen ve kemik parçalarıyla beyin ameliyatı yapıldığı, kafatasında oluşan dokularla Neolitik Dönemi kadınının bu ameliyat sonrası yaklaşık 10 gün daha yaşadığı tespit edildi.

Bilim ve Sanayi Müzesi'nde sergilenen kafatası, yoğun ilgi görüyor. Kafatası ile birlikte Neolitik Çağ'da kemik ve volkan camından yapılan ameliyat malzemeleri de sergileniyor.

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi'nin müdürü, araştırmacı ve tarihçi Mustafa Fırat Gül, Aşıklı Höyük'ün, tarihe ışık tutan yer olması dolayısıyla bilim insanlarını meraklandıran bir mekan olduğunu söyledi. Gül, "Aşıklı Höyük, Türkiye'deki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Aynı zamanda Kapadokya'nın, Orta Anadolu'nun en eski köyüdür. Hayvancılık ve tarımcılık yönünden de çok ilklere sahne olmuş bir yer Aşıklı Höyük. Uzun zamandan beri kazı devam ediyor. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran hocamız kazılara devam ediyor. Onun ekibi ve yurt dışından gelen katılımcılar var. Onların tespit ettiği çok orijinal bilgiler de var. Obsidyen taşından yapılan orakla hububat hasadı yapıldığını öğreniyoruz. Buranın en önemlisi belki literatüre en önemli katkıda bulunan bilgisi, 20- 25 yaşlarında kadın kafatası bulunmuştu. Burada o kafatası Aksaray Müzesi'nde ziyaretçilere açık şekilde sergileniyor. Mısır'da özellikle firavunlara yapıldığı düşünülen beyin ameliyatı ya da kafatasına yapılan müdahalenin çok daha öncesinin burada yapıldığını, Aşıklı Höyük'te yapıldığını öğreniyoruz. Bu bakımdan Aşıklı Höyük, ziyadesiyle çok önemli bir yer." diye konuştu.

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor

İlk beyin ameliyatı yapılan kafatası büyük ilgi görüyor


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