İlk İngilizlerin siyah tenli olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de araştırmalar sonucunda bulunan en eski ve bütün durumdaki iskelet yapısı incelendi. DNA testi yapılan iskeletin İngilizlerin atası olduğu ortaya çıktı.

SÖMÜRDÜKLERİ SİYAHİLER ATALARI ÇIKTI

Ancak ilginç olan atanın ten rengiydi. Beyaz tenli olarak tanıdığımız ve belleğimize de bu şekilde yer eden İngilizlerin atası olduğu düşünülen bu iskelet yapısı yaşarken siyah tenli bir bireydi.

Bu araştırmalar sonucunda İngilizlerin atalarının ten renginin koyudan siyaha giden" bir skalada ten renginde olduğu ve mavi gözlü oldukları öğrenildi.

DAHA ÖNCE BEYAZ TENLİ SANILIYORDU

İngilizlerin bu atasına ait iskelet bundan 100 yıldan çok daha önce Somerset bölgesinde bir mağarada bulunmuştu. Daha önceki araştırma sonucuna göre betimlenen temsiller ise oldukça açık tenliydi.

9 BİN YIL ÖNCE YAŞAMIŞ İNGİLİZ BULUNDU

9 bin yıl önce yaşadığı anlaşılan bu bireyin saçları da siyah ve bukleliydi. Geniş elmacık kemikli olan erkek bireyin 20'li yaşlarında öldüğü fikrine varıldı.

MODERN İNGİLİZLERİN İLKİ BİR SİYAHİ

Bundan önce İngiltere'de yerleşik ve sürekli yaşam sürmeye çalışan toplulukların hepsi yok olduğu, ancak bu gencin yerleşik yaşamı ilk başaranlarla aynı tarihte yaşadığı saptandı. Bu saptama sonucunda gencin İlk modern İngiliz olduğu düşünüyor.

AVRUPALILAR ASLINDA AÇIK TENLİ DEĞİL

Londra Üniversitesi ve Ulusal Tarih Müzesi'nce yapılan araştırmayla, açık tenli Kuzey Avrupalıların sanılandan çok daha sonraki bir döneme rastladığı anlaşıldı. Üniversiteden Yoan Diekmann "İngilizlerin beyaz tene sahip olması gerektiği algısı, zaman içinde değişmeyecek bir şey değil" açıklamasında bulundu. Pensilvanya Üniversitesi'nden bir genetik araştırmacısı ise, sonuçların açık tenle ilgili genlerin oluşumu ile benzer olduğunu kaydetti.

TÜRKLER DE SİYAHİ OLABİLİR

Son araştırmalara göre açık renk ten sandığımız kadar eski bir durum değil. Bundan sadece 7-8 bin yıl kadar önce meydana geldiği saptandı. Oysa son araştırmalardan önce 40 bin yıl oluştuğu sanılmaktaydı.

Uzmanlar bu renk değişiminin sebebini güneş ışığının yeterli olmadığı yerlerde daha fazla D vitamini alabilmek için insan teninin beyazlaştığı düşünülmekte.

Editör notu: 2013'te ABD'de yapılan başka bir araştırmada ise İngilizlerin bin yıl önceki atasının Türkler olduğunu ortaya konmuştu. Bu durumda bizim de tarihte siyahi olmamız sürpriz olmayacaktır.