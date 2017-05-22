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İlk kez bir Yunanistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

67 yaşındaki Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor.

22.05.2017 - 09:02
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İlk kez bir Yunanistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

YUNAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’ne katılmak üzere bugün İstanbul’a gelecek.

EN SON YUNANİSTAN KRALI GELMİŞTİ

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre; daha önce bu seviyede 7 Haziran 1952'de Yunanistan Kralı Pavlos, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın daveti üzerine Ankara ve İstanbul'u ziyaret etmişti.

2015'TE SEÇİLMİŞTİ

Erdoğan, KEİ Zirvesi'ne katılması için bir süre önce Pavlopulos'a davet gönderdi. Yunan Cumhurbaşkanı da yaklaşık 3 hafta önce daveti kabul etti. Erdoğan ile Pavlopulos çeşitli vesilelerle bugüne kadar birkaç kez telefonda görüşmüşlerdi.

Daha önce merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi iktidarı döneminde 2004-2009 yılları arasında İçişleri Bakanı olan Prokopis Pavlopulos, 2015'te solcu Başbakan Aleksis Çipras tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Parlamentoda yapılan oylamada 300 milletvekilinden 233'ünün oyunu alarak 18 Şubat 2015'de cumhurbaşkanı seçildi.

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