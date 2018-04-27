İlk yurt dışı deneyiminiz için gezi rehberi

Selen KALDIRIM / [email protected]

Eskiden bugün olduğu gibi seyahat blogları, rehberler ve uygulamalar yoktu. Hatta yurt dışına çıkmak büyük bir lükstü. Şimdi ise daha gitmeden gitmiş kadar oluyoruz. Son yıllarda işimiz daha bir kolaylaşmış olsa da uzun bir yolculuk planlamak göz korkutucu bir görev. Nereden başlıyorsun? Birinci adım nedir? İkinci adım nedir? Özellikle ilk kez seyahate çıkacaksanız hangi adımlar işinizi kolaylaştırır, öğrenmenizde fayda var.

GİDECEĞİN YERİ SEÇ

Gitmek istediğiniz yeri tanımlamak, doğru bir hedef belirler. Birçok insan seyahat hakkında belirsiz konuşur. Nereye gittiklerini asla bilmeden, sadece gidiyorlar. Bir hedef seçmek, kesin bir hedefe sahip olduğu için planlı bir gezi organize edebilmenizde son derece önemli.

SÜRE BELİRLE

'Seyahat etmek ne kadar zamanımı alır?' Ne kadar süre kalacağınıza karar vermediyseniz, ne kadar tasarruf etmeniz gerektiğini de anlayamazsınız. Bu yüzden gideceğiniz yeri ‘Milano’ olarak belirlediyseniz, 5 gün mü 10 gün mü, daha fazla mı gideceğinize karar verin.

DETAYLICA ARAŞTIR

‘Ben gitmeden nereden bileceğim’ demeyin; internet denen bir şey var. Gideceğiniz şehre daha önce seyahat eden insanların bloglarından birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Kalacağınız yerleri araştırdıktan sonra fiyatlar hakkında da bir fikriniz oluyor. Diyelim Milano’da hostel araştırdınız; karşınıza türlü fiyatlarda türlü seçenekler çıkacak. Uçak bileti satın alınan sitelerde gün gün fiyatlar veriliyor zaten.

MALİYET ÇIKAR

Sırt çantasına mı gitmek istersin yoksa lüks otellerde mi kalmayı tercih edersin? Bunların hepsine bütçene göre sen karar vereceksin. Pansiyonlar, oteller, restoranlar ve görmek istediğin turistik yerlerin toplam maliyeti nedir? Bilmek, seyahatiniz için ne kadar paraya ihtiyacınız olacağını az çok tahmin etmenizi sağlayacak. Net bir fiyat olmasa da, kafanızda oluşması için bir bütçe çıkarabilirsiniz.

PARA BİRİKTİR

Tasarruf zamanı! Mevcut harcamalarınızı not edin, böylece nerede para harcadığınızı ve nasıl azaltabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Gözünüz borsada olsun, gideceğiniz ülkenin para birimi düştükçe döviz bürosuna koşun.

Günlük harcamalarınız ve zevklerinizden kısmak da fayda var; burada gereksiz bir harcamanız, orada bir öğün yemeğiniz demek.

DAHA FAZLA TARASSUF İÇİN

Çıkacağınız seyahatte ekstra para kazanmak için eşyalarınızı satabilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz onlarca uygulama ve site var. Artık kullanmadığın, işine yaramayan ne var sat.

KREDİ KARTI İŞİNİ KOLAŞLAŞTIRIR

Burada kredi teşfiki ya da sizi borca sokmaya çalışmıyorum ama kredi kartı maalesef yurt dışı seyahatlerinizde bir ihtiyaç. Gitmeden önce yapacağınız erken rezervasyonlar ve orada acil bir durum için kullanabilmeniz yararınıza olur. Para biriktirmeye çalışırken 'seyahat için kredi kartı' alırsanız, ücretsiz uçuşlar ve otel konaklamaları için mil ve puanları kullanarak kayıt bonusu kazanabilirsiniz.

SON DAKİKA FIRSATLARINI YAKALA

Tamam, hazırlandınız ve yolculuğunuz için para biriktirme yolundasınız. Bu süreçte uçak biletini satın almadan ya da o otelden rezervasyon yaptırmadan önce kaçırmış olabileceğiniz fırsatlara bir bakın.

Paris'i hayal edebilirsin ama belki şu an Berlin’e büyük fırsatlar var; % 70 indirimli yedi günlük bir yolculuk, Hawaii'ye bir paket anlaşması veya Yunanistan'ın etrafındaki yelken gezilerinde % 50 indirim…

OTEL Mİ, HOSTEL Mİ

Tarihi belirlenmiş bir programınız varsa, seyahatinizin süresi boyunca konaklama rezervasyonu önceden yaptırmaktan çekinmeyin. Tarihleri öğrendikten sonra, kalacak bir yer ayarlamak kârınıza. Benim görüşüm, beklemenin uygun fırsatları kaybetmenize yol açacağı yönünde.

YAPABİLECEĞİN AKTİVİTELERİ ARAŞTIR

Deneyimlemek istediğiniz başlıca etkinliklere karar verip, bunların ne kadar maliyeti olduğunu öğrenin. Tasarrufunuz için 'rota ve etkinlik' ayarlamaları yapın. Gideceğiniz şehirde ne var, ne yok bilgi edinin ki zamanı nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında bir fikriniz olsun.

GEZİ ROTANI BELİRLE

Nereye gideceksen git, elinde o şehrin bir haritası olsun. Şehrin metro istasyonunu kullanarak nerelere gidebilirsin öğren. Öylece kala kalacağınıza, gittiğinizde elinizde ‘günlük planınızın’ olması işinize yarayacak, vaktiniz ölmeyecek.

SEYAHAT SİGORTANI YAPTIR

Seyahat sigortası, yolda ihtiyacınız olacak bir şeydir. Başınıza neler gelebileceğini asla bilemezsiniz. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin, olur mu olur. Zaten biraz da mecbursunuz, vize alırken sıkıntı çıkarırlar. Seyahat sigortanızı internet üzerinden veya ilgili kuruluşlardan yapabilirsiniz.

YANINA MİNUMUM EŞYA AL

Herhalde seyahatiniz boyunca kendinize yapacağınız en büyük iyilik bir sırt çantasıyla yola çıkmaktır. Böylece bavul teslim törenlerinden, sıra kaygısından, yanınızda bir yükle gezmekten kurtulmuş olursunuz. Temel ihtiyaçlar dışında ‘şunu da alayım’ dediğiniz ne varsa almayın.

VİZE-PASAPORT

Vize ve pasaport işine çok girmeyeceğim onlar tamamen sizin topladığınız geçerli evraklara ve konsolosun vicdanına bağlı; maalesef yapabileceğim bir şey yok. Belgelerinizin eksik olmamasına ve randevuya geç kalmamaya özen gösterin. İyi tatiller diliyorum.