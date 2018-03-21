İlkbahar Ekinoksu nedir

Kış mevsiminin sona ermesi ile bahara geçişi sembolize eden, mevsim değişikliği ve baharın müjdeleyecisi olarak bilinen İlkbahar Ekinoksu yani 21 Mart Ekinoksu bugün gerçekleşiyor.

Gece gündüz sürelerinin eşitleneceği bu günde,güneş ışınları ekvatora 90 derecelik dik açı ile düşmeye başlamaktadır.

KUZEY YARIMKÜRE'DE İLKBAHARIN BAŞLANGICI

21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsimi başlamaktadır. Baharların her iki kutup kesiminde de yaşanmaya başlanmasını gösteren 21 Mart İlkbahar Ekinoksunda gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.