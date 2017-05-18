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İstanbul'da final istemeyenleri THY ikna etti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu hazırlıkları anlattılar.

18.05.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İstanbul'da final istemeyenleri THY ikna etti

Geçen yıl Berlin'de yapılan Final Four'da Fenerbahçe'nin son 20 saniyede kupayı kaçırdığını hatırlatan İlker Aycı, soyunma odasında Fenerbahçe'nin koçu Obradoviç ve takıma 'Seneye İstanbul'dayız sözü veren İlker Aycı, sözünü yerine getirmenin haklı gurunu yaşıyor.

İstanbul'da final istemeyenleri THY ikna etti

GÜVENLİK ENDİŞELERİNE YANIT

Havaalanı saldırısı, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı sıcak yazda, yüksek sesle dile getirilen güvenlik endişelerinin tek tek bertaraf ettiklerini aktaran Aycı, "Takımlara, senede 60 maç için İstanbul'a geleceksiniz. 4 maçtan mı çekiniyorsunuz" mesajı verdiklerini ve şimdi de NATO güvenliği uygulanacağını belirtti.

"EUROLEAGUE CEO'SU ELİMİZİ BOŞ BIRAKMADI"

Jordi Bertomeu'nun gösterdiği dostluğu ise çok farklı bir noktaya yerleştiren Aycı, "Elimizi uzattık, boş bırakmadı" dedi.

"500 GAZETECİ GETİRDİK ALGIYI KIRDIK"

Uluslararası medyaya dönük çok yoğun bir çalışma yaptıklarını da kaydeden Aycı, "Eylül-aralık döneminde Türkiye'ye 500 gazeteci getirdik. Algıyı kırdık. Finalin İstanbul'da düzenlenmesine karşı çıkanları ikna ettik" bilgisini de paylaştı.

200 ÜLKEDE 2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK

THY Euroleague'in paylaştığı rakamlar da müthiş. 10 bin turistin final maçları için Türkiye'ye gelmesi beklenirken, maçlar 200 ülkede 2 milyar kişiye ulaşacak. Yapılan araştırmalar Final Four için seyahat eden basketseverlerin ortalama 4 gece konakladıklarını ve yaklaşık kişi başı 1663 Euro harcadıklarını ortaya koyuyor. Katılan takımların bütçelerine bakıldığında en büyük takım 38.9 milyon euro, en küçüğü 5.9 milyon euro bütçeye sahip. takımların ortalama değeri 375 milyon euro.

Satışa çıktığı anda 1.5 saatte tükenen biletlerin fiyatları 355-1.200 euro aralığında. Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, beklentilerinin üzerinde gelir sağladıklarını belirtirken "Herkes bilet soruyor ama bizde de bilet kalmadı" dedi.

KUPAYI ALIRLARSA BEDAVA BİLET VERECEK

İlker Aycı'ya, Euroleague kupasını Fenerbahçe'nin kazanması halinde THY olarak bir destek verecek misiniz sorusu da soruldu. Aycı'nın cevabı ise "Gönlümüzden geçen istediğimiz tabii ki kupayı Fenerbahçe'nin alması. Eğer kupa kaldırırsak basketbolculara bedava tatil bileti vereceğiz. Tabi ki bu biletler business class sınıfından olacak" oldu.

ARDA ÇİN'E GİDERSE SPONSOR OLURUZ

Yeni sponsorluk anlaşmaları için de çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken İlker Aycı, "Arda Turan'ın Çin ligine transferi söz konusu. Biz de bu hatta yeni uçuş noktaları planlıyoruz. Eğer şartlar oluşursa bu ligde bir kulübe sponsorluk düşünebiliriz" dedi.

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