İlker Aycı THY'yi globalleştirecek formülü açıkladı

MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi (MÜSİAD Vizyoner'17) kapsamında gerçekleştirilen "Niçin Dönüşüm" başlıklı oturuma Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı damga vurdu.

Havacılık sektöründe karmaşık bir operasyon yürütüldüğünü, arka planda birçok tedarikçi ve iş ortağı bulunduğunu ifade eden İlker Aycı ana ve temel dönüşümün zihinlerdeki dönüşüm olduğunu vurguladı:

"Y KUŞAĞI DAHA AKILLI SEYAHAT YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİYOR"

"Önemli olan bu değişimleri zihin dünyasında kabullenip kabullenmediğimizdir. Son 5 yılda öyle dönüşümler olmaya başladı ki artık seyahat eden kitlenin seyahat alışkınlıkları ve hava yolu şirketlerinden beklentileri de dönüşmeye başladı. Bütün sektörlerdeki yıkıcı dönüşümler bizim sektörümüze de geldi. Y kuşağı dediğimiz kuşak, seyahat kitlesinin en önemli kısmını oluşturacak. Y kuşağının en önemli özelliklerinden bir tanesi, seyahat beklentilerinin normal seyahat edenlere kıyasla farklı olması. Bu kuşak, daha akıllı seyahat yöntemlerini tercih ediyor. Çünkü bu kuşak teknoloji ile yetişmiş, teknolojiye hakim bir kuşak."

Y kuşağının en akıllı seyahati teknoloji sayesinde yakaladığını ifade eden Aycı, dünyada akıllı cihaz sayısının her gün arttığını, üretilen ürünlerin raf ömrünün de çok kısaldığını söyledi.

"YAPAY ZEKA PROGRAMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

THY olarak süreçlerin geliştirilmesinde teknolojiyi sonuna kadar kullandıklarını ve üniversitelerle yakın çalıştıklarını ifade eden Aycı, yapay zekaya yönelik çalışmaları olduğunu, yolcuların söyleşerek bilet alabilecekleri, check-in yapabilecekleri yapay zeka programları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aycı, yolcularla iletişim kanallarındaki dönüşümlerin bazı şirketleri daha hızlı büyüteceğini, sıfırdan gelen şirketlerin dönüşüm ve adaptasyon hızlarının çok hızlı olduğunu vurguladı.

"ARKA PLANDA İNANILMAZ BİR LOJİSTİK ZEKASI VAR"

İlker Aycı, teknoloji ile hayatı dönüştürürken, yeniliklerin peşinde koşarken açık fikirli olmak gerektiğini belirterek, "Dünyada büyük savaşlar, teknoloji kadar lojistik yüzünden kaybedilir. Türkiye, bu anlamıyla lojistik konusuna büyük yatırım yaparak gelişiyor. THY, bunun sadece küçük bir tezahürü. Arka planda inanılmaz bir lojistik zekası var." diye konuştu.

"ÇİN'DEN BAŞLAYIP BATI'YA DOĞRU GELEN RÜZGARIN FARKINA VARILMALI"

Çin'den başlayıp Batı'ya doğru gelen değişimin, büyüme ve gelişme rüzgarının farkına varmak ve dünyanın tek kutuptan ibaret olmadığını algılamak gerektiğini vurgulayan Aycı, taşınan yolcu sayısına bakıldığında, Türkiye'nin uluslararası yolcu taşıması bakımından, dünyada en fazla uluslararası yolcu taşıyan 6’ncı havayolu şirketi olduğunu bildirdi.

"AVRUPA MERKEZLİ GELİŞME BİZE YETMEZ"

Dünyada uluslararası sistemde korumacılığın yükseldiğini ifade eden Aycı, şunları kaydetti:

"Hindistan ve Çin gibi pazarlar, kapalı pazarlar... Uçuş hakları almakta zorlanıyoruz, uçuş hakları vermiyorlar. Bu pazarlara girmek konusunda önümüzdeki dönemde akıllı iş birlikleri, yeni iş ortaklıkları... Geleceğin global şirketlerinden biri olmak istiyorsak 10 yıl içerisinde dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacağı öngörülen Çin ve Hindistan pazarlarında var olmak zorundayız. Sadece Avrupa merkezli bakış açısıyla büyümenin ve gelişmenin bize yetmeyeceğinin farkındayız. Asya’yı da, gelecekte ne kadar önemli olacağını bildiğimiz Afrika’yı da yeniden keşfediyoruz. Bu yüzden Afrika’da bir numarayız."