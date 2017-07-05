İlker Aycı'dan elektronik yasağı sonrası ilk açıklama

25 Mart'tan bu yana ABD uçuşlarında elektronik cihazların uçak kabinine alınmasına ilişkin yasağın kaldırılmasının ardından bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ilk sefer New York JFK Havalimanı’na yapıldı. Türk Hava Yolları'nın sabah 06.45’teki TK3 sefer sayılı uçağı ile yolcular yanlarına laptoplarını ve tabletlerini alarak bindi.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yasaksız ilk uçuşun ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi; "102 gün boyunca ABD’ye gerçekleştirilen 1087 seferde yasak kapsamında toplam 81.736 cihaz uçağa binmeden önce yolcularımızdan tek tek teslim alınarak korunaklı bagajlarda özenle taşındı. Bu cihazların yüzde 75’i laptop ve tabletti. Yüzde 25’i ise kamera, fotoğraf makinası, GPS, kindle vb. cihazlardan oluştu. Bu vesileyle operasyonun yürütülmesinde son derece hassasiyet ve görev bilinci ile hareket eden ilgili tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim."