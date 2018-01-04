İmam dolandırıcılara karşı köylüleri uyardı

Batman merkeze bağlı Binatlı köyüne dadanan şahıslar, aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONS YAPTI

Tüm uyarılara rağmen köyden 4 kişinin dolandırılması köy imamını harekete geçirdi. İmam, cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yaparak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

"KİMİSİNDEN 40 BİN, KİMİSİNDEN 10 BİN PARA ALMIŞLAR"

Köy sakinlerinden Fuat Öztürk, “Asker, polis ve savcı kılığında köylüleri arayıp birkaç kişiyi dolandırmışlar. Telefon dolandırıcıların yüzünden köylüler tedirgin olmuş. Köyün imamı cami hoparlöründen anons ederek köylüleri uyardı. Telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtıp elimizde kimliğiniz bulunmakta, adınıza suç işlenmiş diyerek herkese ayrı bir hikaye uydurup kandırmaya çalışıyorlar. Köylülerden para istiyorlar, kimisinden 40 bin kimisinden ise 10 bin gibi para almışlar.” dedi.

"KARAKOLDAN ARADIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Binatlı Köyü Muhtarı Mehmet Cemil Gündem ise dolandırıcıların köy sakinlerini aramaya devam ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Köylüleri Bıçakçı Karakolundan aradıklarını söylüyorlar. Köylüleri dolandırmaya çalışıyorlar. Telefon dolandırıcıları ÇKS faturalarının paraları yatırıldıktan sonra olmaya başladı. Bu telefon dolandırıcıları bu kadar köylülerin telefonlarını nerden buluyorlar, kimden bu kadar bilgiyi alıyorlar. Yetkililerin bir an önce bu telefon dolandırıcı şebekesinin önüne geçmelerini istiyoruz. Binaltı köyümüzde şu ana kadar 4 kişi dolandırıldı. Herkes beni arıyor ve beni arayan herkesi uyarıyorum. Mehmet Özyıl köylümüzden 38 bin TL para alınmış. Biz bu telefon dolandırıcıların önüne geçmek için hemen köyün camisinden anons yapıp, köylülere uyarılarda bulunduk.”