taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.152
USD
3,7638
EURO
4,5475
ALTIN
159,05
PETR
67,7600

İmam dolandırıcılara karşı köylüleri uyardı

Batman'da bir köye dadanan hırsızlar 4 kişiyi dolandırdı. Köy imamı ise vatandaşlara camiden yaptığı anonsla, 'hırsızlara karşı uyanık olun' çağrısında bulundu.

İHA | 04.01.2018 - 16:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman merkeze bağlı Binatlı köyüne dadanan şahıslar, aradıkları vatandaşları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE ANONS YAPTI

Tüm uyarılara rağmen köyden 4 kişinin dolandırılması köy imamını harekete geçirdi. İmam, cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yaparak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

İmam dolandırıcılara karşı köylüleri uyardı

"KİMİSİNDEN 40 BİN, KİMİSİNDEN 10 BİN PARA ALMIŞLAR"

Köy sakinlerinden Fuat Öztürk, “Asker, polis ve savcı kılığında köylüleri arayıp birkaç kişiyi dolandırmışlar. Telefon dolandırıcıların yüzünden köylüler tedirgin olmuş. Köyün imamı cami hoparlöründen anons ederek köylüleri uyardı. Telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtıp elimizde kimliğiniz bulunmakta, adınıza suç işlenmiş diyerek herkese ayrı bir hikaye uydurup kandırmaya çalışıyorlar. Köylülerden para istiyorlar, kimisinden 40 bin kimisinden ise 10 bin gibi para almışlar.” dedi.

"KARAKOLDAN ARADIKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Binatlı Köyü Muhtarı Mehmet Cemil Gündem ise dolandırıcıların köy sakinlerini aramaya devam ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Köylüleri Bıçakçı Karakolundan aradıklarını söylüyorlar. Köylüleri dolandırmaya çalışıyorlar. Telefon dolandırıcıları ÇKS faturalarının paraları yatırıldıktan sonra olmaya başladı. Bu telefon dolandırıcıları bu kadar köylülerin telefonlarını nerden buluyorlar, kimden bu kadar bilgiyi alıyorlar. Yetkililerin bir an önce bu telefon dolandırıcı şebekesinin önüne geçmelerini istiyoruz. Binaltı köyümüzde şu ana kadar 4 kişi dolandırıldı. Herkes beni arıyor ve beni arayan herkesi uyarıyorum. Mehmet Özyıl köylümüzden 38 bin TL para alınmış. Biz bu telefon dolandırıcıların önüne geçmek için hemen köyün camisinden anons yapıp, köylülere uyarılarda bulunduk.”

İlginizi Çekebilir
Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, boğazına fasulye taneciği kaçıp götürüldüğü hastanelerde "bir şey yok" denilerek evine gönderilen minik Fatih hayatını kaybetti.
Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere para cezası
Bursa'da 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine baskın: 4 gözaltı
Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalananların üzerinde ecstasy, esrar ve 11 bin lira ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

337
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

167
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

153
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

107
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

164
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

93
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM