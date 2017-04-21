İmam nikahıyla evlendiği kadın altınları alıp kaçtı

Malatya’da yaşayan B.A., 17 Nisan günü Şanlıurfa’da oturan 4 çocuk annesi bir kadınla imam nikahı yaparak hayatını birleştirdi.

Resmi nikah kıyılmayan evlilik öncesinde B.A., kadına 8 altın bilezik, 2 altın küpe, 3 altın yüzük ve altın saat hediye etti. Ancak B.A. için ilk gecenin sabahı kabusa döndü.

KADIN ALTINLARI ALIP KAÇTI

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; 4 çocuklu kadın, sabah altınlarla birlikte evi terk edip kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen B.A., polise şikâyette bulundu.

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, verilen eşkal üzerine otomobille kaçan kadın ve beraberindeki kişiyi Malatya-Adıyaman yolundaki polis noktasında yakaladı.

KADIN EVLİ ÇIKTI

Otomobilde bulunan bir kişi, polislere H.K. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Ancak alınan parmak izi sonucu şüphelinin adının Adnan K. olduğu, 4 suçtan arandığı ve 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Kadının bir başkasıyla resmi olarak evli olduğu da ortaya çıktı.

Asayiş Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen Adnan K. ile kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.