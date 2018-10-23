İmar barışı başvuruları devam ediyor

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir İmar Barışı kapsamında 9 bine yakın kayıt aldıklarını belirterek başvuruların devam ettiğini söyledi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Aydemir açıklamasında "Erzincan’da Kentsel Dönüşüm İşlemleri Kapsamında: 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, açık arttırma usulü satış ile kira yardımları ve yıkım uygulamalarında aşağıda belirtilen iş ve işlemler 2012-2018 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup; sağlıklı, güvenli, huzurlu yaşam alanlarının tesisi noktasında çalışmalarımız kanun ve mevzuatlar doğrultusunda ivme kazanarak devam etmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kanunun yayımlandığı 2012 yılından buyana Erzincan İlimizde Müdürlüğümüz Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce 695 adet yapıya ait riskli yapı tespiti yapılmış, 425 adet riskli yapının yıkımı tamamlanmış kalan yapılara ilişkin resmi süreç devam etmektedir."

KARŞILIKSIZ KİRA YARDIMLARI YAPILDI

Açıklamada ayrıca, "Bu bağlamda kanunun diğer bir uygulaması olan kira yardımı ödemelerinde 2012 yılından buyana 2.145.879,10-TL karşılıksız kira yardımı yapılmıştır. Riskli alan uygulamaları kapsamında ise 2013/4575 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen Demirkent Beldesi 1. Etap 32 daire yapım işi tamamlanarak hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilmiş 14 bloktan oluşan 2. Etap için ise plan ve proje çalışmaları devam etmektedir.

İmar Barışı Kapsamında: 18.05.2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesi uyarınca yürürlüğe giren, Kamuoyunca İmar Barışı olarak bilinen düzenleme hayata geçirilmiştir. Bahse konu Kanun doğrultusunda 06.06.2018 tarihli ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin kapsamında İmar Barışı başvuruları 08.06.2018 tarihinde başlamıştır. Bugüne kadar Erzincan İlimizde 8.718 adet yapı kayıt belgesi Başvurusu yapılmış olup 6.293.031,92TL ücret alınmıştır." ifadelerini kullandı.