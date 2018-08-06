İmar Barışı kredisi başvuruları başladı

Ruhsatsız ve imara aykırı birçok yapı için düzenlenen İmar Barışı uygulamasından milyonlarda vatandaş yararlandı ve hala yararlanmaya devam ediyor.

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR YAPILABİLECEK

İmar Barışı için başvurular 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak. Bu süreçte 3 kamu bankası imar barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttü.

3 BANKAYA BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Belirlenen 3 banka Yapı Kayıt Belgesi’ alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime giderek vatandaşı sevindirdi. "imar barışı kredisi" ise bugünden itibaren başlayacak. Bu başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.