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İmar Barışı'na ilişkin yönetmelik bayram öncesi çıkarılacak

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi amaçlanan "İmar Barışı" düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin Ramazan Bayramı öncesi çıkarılması planlanıyor.

AA | 01.06.2018 - 14:56..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre, Bakanlık tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"le ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısını çözerek yapıların tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacak İmar Barışı düzenlemesinin uygulanacağı tarih ve başvuru detayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor.

İmar Barışı'na ilişkin yönetmelik bayram öncesi çıkarılacak

Bu kapsamda yürütülen çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması ve yönetmeliğin bayramdan önce Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

Yönetmelikle düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuracağı noktalar, ödenecek bedelin hesaplanma yöntemi, yapı maliklerinden istenecek gerekli belgeler gibi ayrıntılar belirlenecek.

MERAK EDİLEN SORULAR İNTERNETTEN SORULABİLECEK

Bu süreçte vatandaşlar İmar Barışı düzenlemesine yönelik merak ettiği soruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesi, www.csb.gov.tr adresinden yetkililere ulaştırabilecek.

Gelen sorular, Bakanlık yetkililerince tasnif edilerek, cevaplandırılacak ve Bakanlık internet sitesinden yayınlanacak.

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