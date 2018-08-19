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İmar Barışı'na rekor başvuru

İmar Barışı düzenlemesinde şu ana kadar 4 milyon 141 bin 52 kişi başvuruda bulundu.

AA | 19.08.2018 - 15:21..
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İmar Barışı'na rekor başvuru

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor. İmar Barışı düzenlemesine yapılan başvuru sayısı iki ayda 4 milyon 141 bin 52'yi buldu.

3 MİLYONU KONUT BAŞVURUSU

Bu başvurulardan 3 milyon 654 bin 601'i konut, 376 bin 27'si ticari yapı, 110 bin 300'ü tarımsal yapı ve 124'ü güneş enerjisi santrali için yapıldı. Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 1 milyar 643 milyon 280 lira ödeme yapıldı.

İmar Barışı'na rekor başvuru

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlendi, bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.

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