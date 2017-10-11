IMEI numarası nedir

IMEI İngilizce olarak International Mobile Equipment Identity kelimelerinin kısaltılmasıdır. Türkçe'de ise Uluslararası Mobil Cihaz Kodu anlamına gelir.

CİHAZINIZIN PARMAK İZİ GİBİDİR

Her cep telefonu ya da 3G bağlantısı özelliğine sahip olan tablet, eşsiz bir IMEI koduna sahiptir. Bu sahip olduğunuz cihazın parmak izi gibidir.

14 haneli bir sayı olan IMEI kodu, 2 haneli bir SV koduyla 16 haneye çıkabilir. Bu ek haneler, genellikle sadece yeni cihazlarda yer alıyor.

IMEI KODU NEREDE BULUNUR

Telefonun ömrü boyunca hiç değişmeyen bu numara, cihazın kutusunda ya da garanti belgesinde görülebilir. Ancak IMEI kodu tabi ki telefonun kendisinde de kayıtlıdır.

IMEI'NİN AMACI NEDİR

Cihazların tanınması, mobil sağlayıcılarla engellemesi gibi bir çok amacı vardır. Örneğin telefonunuz çalındığında ve hizmet sağlayıcınızı bu konuda bilgilendirdiğinizde, cihazı mobil ağlardan engellenmesini sağlayabilirsiniz.

Öte yandan polis de, çalınan telefonları takip etmek için IMEI kodlarını kullanmaktadır.

SİM KART İLE İLGİSİ YOKTUR

Cihazda sabit olarak yer alan IMEI'nin SIM kartınızla herhangi bir ilgisi yoktur. Telefonunuz çalınsa, SIM kartı değiştirilse ve ayarları sıfırlansa dahi IMEI kodunuz aynı kalır.

IMEI KODUNUZU PAYLAŞMAYIN

IMEI kodunun değiştirilmesi bazı bölgelerde yasadışı olsa da zaman zaman bu durumla karşılaşılıyor. Hırsızlar, bazen çaldıkları telefonların IMEI kodunu masum bir kullanıcının kodu ile değiştirirler. Dolayısıyla IMEI kodunuzu hiçbir zaman paylaşmamanızı öneriyoruz.

IMEI KODU BULMA

Telefonların çoğunda *#06# yazarak IMEI kodunu ekrana getirebilirsiniz. Aşağıdaki telefonlarda farklı teknikleri kullanmanız da mümkündür:

iOS (iPhone, 3G iPad): Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde.

Android: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında.