IMF'den Sırbistan ekonomisine övgü

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Sırbistan ekonomisinin güçlü bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

IMF'nin Sırbistan'daki misyon şefi James Roof başkanlığındaki heyet, devam eden üç yıllık aranjmanın (düzenlemenin) son revizyonu kapsamında, başkent Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

KURAKLIĞA RAĞMEN...

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede kamu maliyesindeki mevcut durumun, kamu sektörü ve şirketlerdeki reformların ve 2018 yılı bütçesinin ele alındığı aktarıldı.

IMF heyeti, devam eden düzenlemelerin uygulanmasında Sırbistan'ın önemli işler yaptığına dikkati çekerken, ülkede yaşanan kuraklığa ve elektrik enerjisi üretimindeki engellere rağmen "ekonominin güçlü bir ilerleme kaydettiğini" vurguladı.

İYİLEŞME SÜRÜYOR

İhracatın ve yatırımların artmasıyla öngörülen ekonomik faaliyetlerin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydeden IMF heyeti, özel sektörde yeni istihdam alanları oluşması ve işsizliğin azalması noktasında piyasa koşullarındaki iyileşmenin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Heyet ayrıca, gayri safi hasılanın 2017 yılındaki reel artışının yüzde 2'den fazla olacağını, 2018 yılındaki beklentinin de yüzde 3,5 olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, 2018 yılı bütçesinin önemli parametreleri üzerinde de tarafların anlaştığı aktarılırken, bu kapsamda ekonomik büyümeyi etkileyecek girişimlerin desteklenmesi, kamu yatırımlarının artırılması ve düşük maaşlı çalışanların maaşlarındaki vergilerinin azaltılması gerektiğinin de ele alındığı aktarıldı.

Sırbistan'ın devam eden 1,2 milyar avroluk IMF düzenlemeleri 2018 yılının şubat ayında tamamlanacak.