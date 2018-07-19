İnanç Kabadayı: Konut kampanyası canlılık kattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara konut satışı haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 2 bin 60 oldu.

Konut satışlarını değerlendiren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"EKONOMİYE CANLILIK SAĞLADI"

Kabadayı, "Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarının KONUTDER, GYODER ve İNDER gibi üç büyük dernek çatısı altında bir araya gelmesiyle başlatılan 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasının hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine oluşturduğu katma değeri bugün açıklanan haziran ayında gerçekleşen 119 bin 413 konut satışıyla görüyoruz. Bu tarihi kampanya sadece gayrimenkul sektörüne değil, ekonomiye de kısıtlı zamanda canlılık sağladı. Genele baktığımızda ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,6 arttı, sadece haziran ayında 57.064 konut ilk defa satıldı. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışlarında da bir önceki yıla göre yüzde 84’lük bir artış yaşanmıştır. Bu veriler her zaman söylediğimiz gayrimenkule talebin canlılığını koruduğunu ve tüketicinin fırsat oluştuğunda derhal alıma geçtiğini göstermiştir. Seçim akabinde istikrarın devam edecek olmasıyla beraber önümüzdeki dönemde ekonomi çarkları daha hızlı dönecek ve bu yılda geçtiğimiz yıllardaki konut satış rakamlarını yakalayacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.