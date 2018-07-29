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İnce: Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu

Muharrem İnce, seçim gecesi alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı yalanını Tuncay Özkan'ın uydurduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 22:23..
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İnce: Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu

Halk TV'ye çıkan CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce, parti içindeki tartışmayı alevlendirecek açıklamalar yaptı.

TUNCAY ÖZKAN'A YÜKLENDİ

Daha önce 24 Haziran akşamı alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı haberleriyle ilgili, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tuncay Özkan'ı suçlayan İnce şunları söyledi: "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum."

İnce: Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu VİDEO

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İnce: Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu

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İnce: Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu

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