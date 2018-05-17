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İnce cumhurbaşkanı olursa Gazze'ye gideceğini söyledi

Muharrem İnce seçim vaadine bir yenisini ekledi: Cumhurbaşkanı olursam Gazze'ye gideceğim.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 13:21..
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İnce cumhurbaşkanı olursa Gazze'ye gideceğini söyledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde yaptığı konuşmasında Gazze'ye gitme sözü verdi.

CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA GAZZE'YE GİDECEĞİM

"Müslümanlar bu mübarek günde ABD-İsrail işbirliği ile katlediliyor. Buna dur dememiz lazım." diyen İnce "Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Oraya gidemedi ama Gebze'ye gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

İnce cumhurbaşkanı olursa Gazze'ye gideceğini söyledi

Muharrem İnce 'nin konuşmasından satır başları şöyle:

PARAYI SİZDEN BULACAĞIZ

"Türkiye'nin mutluluğu huzuru barışı kardeşliği için bir büyük şemsiye altında beraber yaşamak için. Ferhat ile Şirin gibi dağları delip engelleri aşacağız. İlk kez bugün Amasya'dan bütün milletimize sesleniyorum. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız kampanya yürütüyor. Bir hesap numarasına bağış topluyor. Benim hemşehrimde para çok. Devletin helikopteri onda her şey onda. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız.

Kendinizi zora sokmayacak şekilde. Değerli Amasyalılar buradaki kömür işletmesindeki peşkeşi biliyorum. Sendikaların kapatıldığını biliyorum. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda bu sorunların hepsini çözeceğiz.

MÜSLÜMANLAR KATLEDİLİYOR

Müslümanlar bu mübarek günde ABD-İsrail işbirliği ile katlediliyor. Buna dur dememiz lazım.

Sayın Erdoğan Gazze'ye gideceğini söyledi. Oraya gidemedi ama Gebzeye gitti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim 24 Haziranda cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. 3 ay içinde yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak.

Cumhurbaşkanı olduğumda seçimden 3 ay sonra ABD'ye diyeceğim ki FETÖ'yü iade et. 3 ay içinde iade itmezse İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ABD'de kutlarlar.

Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan sen TEKEL yaptın mı? Ey hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hep sattın. hep sattın...

ÇOCUKLUĞUM TRAKTÖR ÜSTÜNDE GEÇTİ

Benim çocukluğum meralarda, traktör üstünde geçti. Köylünün, çiftçinin halinden anlarım ben. Öyle yaşadın, öyle büyüdüm. Ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen ne yapacaksın? Anlatıyorum. Dün MB Başkanı'nı parti merkezine çağırdı. Sen bunu yaparsan dış dünya sana güvenmez. Burada hukuk yok der, uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar 4.50, euro 5.50. Binali Yıldırım'a souyorlar, Dolar ne olacak diye? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyor. Bu cıvıklıktan kurtulacağız, devlet adamı olacağız.

ÇOCUKLAR KANA KANA SU İÇECEK

AK Parti'nin 16 yılda en kötü yaptığı şey dış politika ve eğitimdir. Yol yaptı mı, yaptı. Kötüsünü yaptı. Köprü yaptı mı, yaptı. Ama geçsen de ödüyorsun geçmesen de? Sonra diyor ki? Ey CHP. Benzettim mi, Allah benzetmesin. Ben de soruyorum, ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söz veriyorum. Ben okuldayken kana kana su içerdik, şimdi çocuklar 3 TL'ye su içiyor. Söz veriyorum, çocuklarınız kana kana su içecek. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlar tezek desin, pislik desin, ben gelecek diyeceğim. Öğrenci kartını gösteren herkese müzeler bedava olacak."

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