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İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

Muharrem İnce, geçmişte yazdığı şiir kitabında yer alan erotik ifadelerle ilgili kendisini savundu.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 07:50..
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İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçmişte yazdığı, Tatanka isimli, erotik ifadeler içeren şiir kitabı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi.

İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

"KİTABI ALANLARA SANDIĞA PARA ATIN DEDİM"

Şiir kitabında erotik ifadelerin bulunmasına tepki gösteren Erdoğan'a karşı kendisini savunan İnce, kitabın 30 yıl önce yazıldığını belirterek, "Ben parayla da satmadım o kitapları. Bu kitapları Yalova'da koydum bir de sandık koydum yanına. Alabilirsiniz ama sandığa para atın dedim. O paralarla da bir fizik öğretmeni olarak okula laboratuvar yaptırdım."

İnce'nin şiir kitabından bazı ifadeler:

İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

İnce: Şiir kitabını parayla satmadım

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