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İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Tatanka" ve "Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz" adlı şiir kitaplarının gelirini okullara bağışladığını açıkladı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 18:18..
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İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada erotik şiirleriyle gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, kitabın geliriyle ne yaptığını açıkladı.

"OKULLARA BAĞIŞ YAPTIM"

İnce, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada; "Tatanka” isimli şiir kitabımın geliri ile mezunu olduğum Elmalık Köyü Salim Delen İlköğretim Okulu’na Fen Bilgisi Laboratuarı yaptırdım. “Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz” adlı kitabımın geliri de Ziya Gökalp İlköğretim Okulu Tiyatro Kolu’na bağışladım." ifadelerine yer verdi ve dilekçelerin fotoğraflarını paylaştı.

İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı haberi
İnce, şiir kitabının gelirlerini okullara bağışlamış

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