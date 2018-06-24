taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

İnce YSK'nın kararından sonra konuşacak

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'dan yediği farkın ardından Twitter'dan konuşmaya başladı.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 23:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İnce YSK'nın kararından sonra konuşacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında adeta sandığa gömülen İnce, Twitter başına geçti.

İnce YSK'nın kararından sonra konuşacak

KABULLENEMEDİ

İnce, haftalarca ilk turda yüzde 50 artı 1'i geçerek Başkan olacağını iddia etti. Büyük bir farkla mağlup oldu. Erdoğan karşısında seçimleri ikinci tura bile götüremeyen İnce, YSK'nın sonuçları açıklamasının ardından konuşacağını duyurdu.

Sonuçları kabullenemeyen İnce, "Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

791
FOX TV'de yüzler düştü

FOX TV'de yüzler düştü

180
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

526
Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

147
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

171
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

852
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM