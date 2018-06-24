İnce YSK'nın kararından sonra konuşacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında adeta sandığa gömülen İnce, Twitter başına geçti.

KABULLENEMEDİ

İnce, haftalarca ilk turda yüzde 50 artı 1'i geçerek Başkan olacağını iddia etti. Büyük bir farkla mağlup oldu. Erdoğan karşısında seçimleri ikinci tura bile götüremeyen İnce, YSK'nın sonuçları açıklamasının ardından konuşacağını duyurdu.

Sonuçları kabullenemeyen İnce, "Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.