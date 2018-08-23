İncecilerden sonra CHP'de bir hareket daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinin ardından ikiye bölünerek iç kavgalar yaşadı. Bir tarafta Kemalciler diğer tarafta Muharremciler koltuk yarışındayken seçmen iyice bunaldı.

3. YOL HAREKETİ

Muharrem İnce taraftarlarının olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayamaması sonrası CHP'de '3. Yol Hareketi' adı altında yeni bir grup ortaya çıktı.

"ATATÜRKÇÜ POLİTİKALARI BENİMSEMİŞ YAPI"

Bu yeni grup ne İnce'den ne de Kılıçdaroğlu'ndan yana. CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini savunan grup kendisini 'Atatürkçü politikaları benimsemiş bir yapı' olarak tanımlıyor.

9 EYLÜL'DE TOPLANTI YAPILACAK

Yeni bir lideri de olan bu gruptaki isimler şimdilik sır gibi saklanıyor ancak 9 Eylül'de bir araya gelerek toplantı yapacak ve amaç ve hedeflerini açıklayacaklar.

CHP'nin kurtuluşunu sağlayacaklarını düşünen 3. Yol Hareketi'nin CHP seçmeni üzerinde nasıl bir izlenim bırakacağı merak konusu oldu.