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İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Nevşehir mitinginde II. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e "Senin o apoletlerini sökeceğim" demişti. Temel Paşa kimdir gelin yakından hatırlayalım.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 11:29..
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İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir'de gerçekleştirdiği mitinginde oldukça tartışılacak ve ses getiren bir açıklama yapmıştı. II. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e itafen "30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum. Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." demişti.

Peki bu sözlere maruz kalan İsmail Metin Temel Paşa kimdir...

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

DARBECİ HUDUTİ'NİN YERİNE GELDİ

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı ön saflarda yer alan Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla darbeci Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2’nci Ordu Komutanlığı'na getirilmişti.

AFRİN KAHRAMANI

II. Ordu komutanı olan İsmail Metin Temel özellikle geçmiş bile diyemeyeceğimiz yakın tarihimize damga vurmuş, TSK'nın komuta kademesinde bulunan önemli komutanlardan biridir.

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

Özellikle Afrin'de PKK karşısında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı olan Temel Paşa'nın, kısa sürede Afrin'in temizlenerek terörden arındırılmasında önemli rolü bulunmaktadır. Öyle ki Afrin'i devamlı olarak takibi altında tutan İsmail Metin Temel, Mehmetçik'in şehir merkezine girişinin hemen ardından valilik binasına gelerek "buradayız" mesajını vermişti.

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

PKK'NIN KORKULU RÜYASI

Afrin'in alınması bir yana, bölgede yürütülen terör karşıtı kontra faaliyetlerde de önemli rolü bulunan İsmail Metin Temel , 5 bini aşkın PKK'nın bölgeden temizlenmesinde rol oynayan bir numaralı isim konumunda.

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

BÖLGEYİ AVCUNUN İÇİ GİBİ BİLİYOR

İsmail Metin Temel tüm bu yönlerinin haricinde bölge için de oldukça kritik bir isim. Görevde bulunduğu II. Ordu Komutanlığı sınırlarını avcunun içi gibi bilen Temel Paşa, burada mevzilenen teröristlerin yok edilerek temizlenmesinde de baş rolü üstlenmiştir.

Neredeyse hayatı bu sınırlar içerisinde geçen Temel Paşa,  teröristbaşı Öcalan'ın "orada çay içmeyi özledim" dediği İkiyaka Dağları'nı teröristlerden temizleyerek çay içişi ile hatırlanıyor.

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

PKK VE FETÖ'NÜN HEDEFİ

Zeytin Dalı harekatını sahada yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, bir dönem PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğu daha önce çok defa söylenmiş, İsmail Temel Paşa'nın, o dönem Van bölgesinde teröristlerce kurulan bir tim tarafından infaz edilmeye çalışıldığını, ancak o pusudan kurtulduğunu söylenmişti.

Askeri anlamda sahayı iyi bildikleri için özellikle hem PKK hem de FETÖ tarafından pasifize edilmek istenmişti.

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

İnce'nin apoletini sökmek istediği komutan: Temel Paşa

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