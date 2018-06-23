Muharrem İnce Maltepe'de gerçekleştirdiği mitinginde Türksat canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisinin geldiğini söyledi.

"CANLI YAYINDA YARGILAYACAĞIZ"

Konuşmasında sık sık medyayı eleştiren ve tehdit eden İnce "Bugün buradaki 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız." diye konuştu.

İnce şu ifadeleri kullandı:

İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız ViDEO

"YARGIYA GÖNDERECEĞİZ"

"5 milyon insan Maltepe’de. Hiçbir televizyon canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi, dünya görsün dünya. Bugün canlı yayını engelleyenleri bağımsız yargıya göndereceğiz. Bugün bu mitingi, 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız.

Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın aziz milletim, oy pusulası bedava. Mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce’nin üzerine, kurtulacaksın bunlardan."