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İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingini yayınlamayan kanalları "İktidara gelince yargılayacağız." diyerek tehdit etti.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 14:44..
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İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız

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Muharrem İnce Maltepe'de gerçekleştirdiği mitinginde Türksat canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisinin geldiğini söyledi.

"CANLI YAYINDA YARGILAYACAĞIZ"

Konuşmasında sık sık medyayı eleştiren ve tehdit eden İnce "Bugün buradaki 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız." diye konuştu.

İnce şu ifadeleri kullandı:

İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız ViDEO

"YARGIYA GÖNDERECEĞİZ"

"5 milyon insan Maltepe’de. Hiçbir televizyon canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi, dünya görsün dünya. Bugün canlı yayını engelleyenleri bağımsız yargıya göndereceğiz. Bugün bu mitingi, 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız.

Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın aziz milletim, oy pusulası bedava. Mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce’nin üzerine, kurtulacaksın bunlardan."

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