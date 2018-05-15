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Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Yurt içindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, Erdoğan'a izin verilmeyen ülkelerde kendilerinin de miting yapmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 09:21..
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Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Geçtiğimiz ay Hollanda, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden Türkiye'deki seçimlerle ilgili "Ülkemizde miting yaptırmayız, Erdoğan propagandasına izin vermeyiz." gibi açıklamalar gelmişti.

"BİZ DE YAPMAYIZ"

Dün Konya'da yaptığı miting öncesinde gazetecilere konuşan Muharrem İnce, yurt dışında da yurt içinde de miting yapacağının altını çizerken "Erdoğan'ın miting yapmadığı ülkede biz de yapmayacağız." dedi.

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

"BU YARIŞTA EŞİT KOŞULLAR GEREKİYOR"

Muharrem İnce konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan’a miting izni vermeyeceğini söyleyen ülkeler var. Bize izin verir de onlara vermezlerse biz de yurt dışında miting yapmayacağız. Her adaya yurt dışında izin verilmesi lazım. Bu yarışta eşit koşullar gerekiyor."

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

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