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İnce'ye göre başarısızlığın sebebi diğer partiler

Seçimin kaybedeni yüzde 30 ile Muharrem İnce oldu. Ancak İnce 41 yıl sonra CHP'ye yüzde 30 barajını geçtirdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 12:22..
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İnce'ye göre başarısızlığın sebebi diğer partiler

CHP'nin kaybeden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının ardından bugün kameraların karşısına geçti.

CHP'nin 41 yıl sonra yüzde 30 barajını aştığını ve bunun bir başarı olduğunu anlatan İnce, diğer muhalefet partilerinin yüzde 10'u aşamaması nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

"ÖNÜMÜZDE YÜRÜ DERLERSE BEN HAZIRIM"

İnce, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 8-9 puan fazla almışız ama muhalefet partileri onun üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Ben söylememeyim bunu, ayıp olur. 0 barajını yıktık, 50'yi de yıkabiliriz. Önümüzde yürü derlerse, ben yürümeye hazırım." diye konuştu.

"İLK TURDA HEDEFİM YÜZDE 35'Tİ"

"İlk turda hedefim yüzde 35'ti" diyen İnce, "35'i aşaraksak birinci turda ikinci turda alırım diyordum. Buna yaklaştık fakak İYİ Parti ve HDP'nin 12 bandında oy alacağını düşünüyordum. Saadet'i 3 görüyordum. İkinci turda seçimi alacağız diyordum. Bugün olsa yine aynı şeyi düşünürdüm. Diğer muhalefet partileri tahminlerin altında kaldılar." dedi.

İnce'ye göre başarısızlığın sebebi diğer partiler

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