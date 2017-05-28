taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu fotoğraflandı.

28.05.2017 - 12:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara zorlu bir yolculuğa başlıyor. Her yıl aynı dönemde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara geçen binlerce inci kefali, görsel bir şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'a gelen yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu izlemenin keyfini yaşıyor.

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı İZLE

"İNCİ KEFALİNİN AKINTIYA KARŞI DANSI HARİKA"

Çayın her iki kıyısında oluşturulan mesire alanında bu muhteşem doğa olayını izlemeye gelen vatandaşlar, balıkların yolculuğuna tanıklık ederken bir yandan martıların balık avını seyrediyor.

Deli Çay'da balıkların göçünü izleyen vatandaşlardan Savaş Parsak, herkesi balıkların bu eşsiz göçünü izlemeye davet etti.

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

"HER YIL GELİP İZLİYORUZ"

Balıkları izlerken büyük heyecan duyduğunu ifade eden Parsak, "Her yıl buraya gelerek balık göçü izliyoruz. Bu yıl bir hafta erken geldiğimiz için istediğimiz seviyede balık göremedik. Gelecek hafta daha yoğun göç hareketi başlar." dedi.

Vatandaşlardan Ezgi Değirmenci de eşi ve arkadaşlarıyla Ağrı'dan Van'a balık göçünü izlemeye geldiğini belirterek, "İnci kefalinin akıntıya karşı dansı harika. Buraya tekrar hayran kaldım. Bu göçün burada gerçekleşmesi çok güzel bir olay. Burada bulunmak heyecan verici." diye konuştu.

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

İnci kefalinin akıntıya karşı dansı büyülüyor

İlginizi Çekebilir
Çürük dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçması sonucu hastanelik oldu.
TEDES yeniden faaliyete geçiyor
Amacından saptığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan TEDES, yenilenerek İstanbul ve Konya'da başlıyor. 130 belediye izin çıkmasını bekliyor.
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, Florya'daki polis karakoluna gelerek imza attı.
Reina'da ölenlerin ailesine tazminat
Reina’da yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri için İstanbul Valiliği, kişi başına 33 bin 620 lira terör tazminatı ödeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

153
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

140
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

79
British Airways tüm uçuşları iptal etti

British Airways tüm uçuşları iptal etti

21
TEDES yeniden faaliyete geçiyor

TEDES yeniden faaliyete geçiyor

58
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

41
Müezzinoğlu emeklilik yaşının yukarı çekilebileceğini söyledi

Müezzinoğlu emeklilik yaşının yukarı çekilebileceğini söyledi

876
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM