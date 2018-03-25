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'İncirlik'ten çekiliyor' iddiasına ABD'den yalanlama

CENTCOM, ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA | 25.03.2018 - 20:37..
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'İncirlik'ten çekiliyor' iddiasına ABD'den yalanlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

ABD 'İDDİALAR ASILSIZ' DEDİ

Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler, bölgedeki ortaklar arasında güvensizliği ve ayrılığı besliyor."

'İncirlik'ten çekiliyor' iddiasına ABD'den yalanlama


İNCİRLİK İDDİASI

Son birkaç haftadır ABD'nin İncirlik üssündeki muharip kuvvetlerini çektiği iddia ediliyordu.

Ayrıca ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd hava üssündeki kuvvetlerini de azalttığı yönündeki haberler sonrası ABD'nin bu iki üsten çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

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