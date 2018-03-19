Independent gazetesinden Afrin çarkı

TSK'nın 20 Ocak tarihinde Afrin'e girmesi uluslararası basında geniş yankı uyandırmış, YPG'nin müttefiki olan ülkelerin medyası, TSK'yı karalamaya, gözdağı vermeye çalışan yayınlar yapmışlardı.

Onlardan biri de İngiliz Independent gazetesiydi. Henüz iki ay önce "TSK Afrin'e giremez, girse de çıkamaz" diyen İngiliz gazeteci Patrick Cockburn, dün itibarıyla çark etti...

"TSK BOZGUNA UĞRAR"

Takvimler 23 Ocak tarihini gösterdiğinde İngiliz Independent gazetesi Afrin'e özel haberlerle çıkmıştı. Gazeteci Patrick Cockburn'un kaleme aldığı yazıda, "Kürtler bölgede DEAŞ ve rejime karşı yürüttükleri savaşta 6 yılı geride bıraktılar. Bu 6 yıl içerisinde büyük deneyimler kazandılar. Türk ordusu Afrin'e girmeye çalışıyor ancak bu mümkün olmayacak" sözleriyle Afrin'i almanın hayal olduğunu söylemişti.

Sonraki günlerde yazdığı yazılarda TSK'nın ilerleyişine bağlı olarak bölgede bozguna uğrayacağını belirten Patrick Cockburn, terör güzellemeleri yaparak PKK'yı övmeye devam etti.

"TSK'NIN AFRİN'İ ALACAĞINI BİLİYORDUM"

Takvimler 18 Mart tarihini gösterdiğinde Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılını idrak ediyor, aynı zamanda Afrin'in TSK ve ÖSO askerlerince alınışını kutluyorduk. PKK'nın fistanlı teröristlerinin kaçışıyla bölgeyi terörden arındıran Mehmetçik, Afrin'de zafer elde ederken İngiliz Patrick Cockburn yine boş durmadı ve yeni bir yazıyla okurlarının karşısına çıktı.

Yazının başlığını "Ben zaten TSK'nın Afrin'i alacağını biliyordum" yazan Cockburn, 2 ay önce "TSK Afrin'e giremez, girse de çıkamaz" yazılarını kendisi yazmamış gibi davrandı.