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İneklerini almaya giderken sele kapılan çocuk ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanakta ineklerini almaya giderken sele kapılan kız çocuğunun cesedi, Suriye sınırında bulundu.

AA | 06.05.2018 - 01:11..
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İlçeye bağlı Suriye sınırındaki Sakaltutan Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.

Mahalledeki evlerinin yakınında otlamaya bırakılan ineklerini almaya giden 9 yaşındaki Teknur Karayılan, sele kapılarak kayboldu.

Bölgeye itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KIZIN CESEDİ SINIRDA BULUNDU

AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kaybolan çocuğun cesedi, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Suriye sınırında dere yatağındaki bir menfeze takılı halde bulundu.

İneklerini almaya giderken sele kapılan çocuk ölü bulundu

Karayılan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi kırsalında selde mahsur kalan Ramazan Ağaç ve ailesi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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