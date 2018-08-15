taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21155
Euro
7.0409
Altın
1184.795
Borsa
91907.54

İngiliz Bakan Brexit konusunda uyardı: Kaosa hazır olun

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'nin tutum değiştirmemesi halinde Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 13:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere ile AB arasındaki Brexit krizi devam ediyor. Bir türlü istenilen noktada buluşamayan Londra ile AB taraflarıanlaşma konusunda halen mutabakat sağlayamadı.

Konuya ilşikin açıklama yapan İngiltere Dışilşeri Bakanı Jeremy Hunt , Avrupa Birliği’nin tutum değiştirmemesi halinde İngiltere 'nin Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İngiliz Bakan Brexit konusunda uyardı: Kaosa hazır olun

AB'YE TEHDİT

Resmi temaslar için Finandiya'da bulunan Hunt, başkent Helsinki'de mevkidaşı Timo Soini ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Hunt, AB'ye adeta tehdit yağdırdı.

"Anlaşmasız bir Brexit riski son dönemde arttı. Bir anlaşmaya varacağımız konusunda mutlak garanti yok." diyen İngiliz bakan " AB Komisyonunun yaklaşımında bir değişiklik görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İngiliz Bakan Brexit konusunda uyardı: Kaosa hazır olun

"HAZIR OLUN"

Hunt, "Herkesin kaotik bir 'anlaşmasız Brexit' ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu. İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için elinden geleni yaptığını belirten Hunt, "Bu hiç kimsenin istediği bir şey değil ve ümit ediyorum bundan kaçınmanın bir yolunu bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

412
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

174
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

257
Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

141
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

90
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

167
Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

Yunan Savunma Bakanı'ndan Akar'a davet

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM