İngiltere’yi erken seçime götüren Başbakan Theresa May, kampanya sürecini kolay kolay unutulmayacak bir dil sürçmesiyle başlattı.

Seçim kampanyası için Galler’i ziyaret eden May, İngiltere’nin mal ve hizmetlerinin ticareti ve ihracı için dünyanın dört bir yanında anlaşmalar yapmak istediğini söyledikten sonra, nedendir bilinmez, “Turizmin engellenmesinde dünyaya liderlik etmek istiyoruz.” diye ekledi.

İngiliz Başbakan May Turizmi engellemek istiyor VİDEO

May’in engellemek istediği şeyin turizm değil terörizm olduğu tahmin edilse de bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



