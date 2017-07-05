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İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

Gezi Parkı olayları sırasında Türkiye'ye gelerek canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen, şimdi de Adalet Yürüyüşü'nden yayın yapıyor.

05.07.2017 - 10:05
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İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş, 21. gününe girdi.

İstanbul'da sonlandırılacak yürüyüş, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından büyük bir toplum hareketi olarak gösterilmeye çalışılıyor.

OLAYLARIN ORTASINDAKİ İNGİLİZ

2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin arasına katılarak; alandan canlı yayınlar yapan İngiliz Mark Lowen da Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

GEZİ'NİN DEVAMI

İngiliz muhabire konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, bu yürüyüşün Gezi Parkı olaylarının devamı olduğunu söyledi.

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

GEZİ OLAYLARI SIRASINDA YAPILAN  YAYINLAR

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

İngiliz BBC Adalet Yürüyüşü'nü köpürtmeye başladı

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