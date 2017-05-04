İngiliz bloggerlar Muğla'da

Muğla Büyükşehir Belediyesi, en çok turist ağırlayan Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin tarihi, doğal, kültürel değerlerinin tanıtılması için çalışma başlattı.

20 KİŞİ MUĞLA'DA

Fethiye Otelciler Birliği ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliğiyle, İngiltere'nin önde genel blogger ve sosyal medya yazarları Muğla'ya getirildi. Yaşları 18 ila 30 arasındaki dünyaca ünlü İngiliz 20 blogger ve sosyal medya yazarı, ilk olarak Muğla'nın Dalyan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Üç ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini fotoğraflayıp, görüntü çeken bloggerlar, otobüsle Marmaris İlçesi'ne geldi.

4 BİNE YAKIN FOTOĞRAF

Marmaris İlçesi'ndeki 5 yıldızlı Green Diomand Otel'de konaklayan bloggerler, kent merkezindeki Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan ve bugün müze olarak kullanılan kaleyi gezdi. Ardından Yat Limanı ve Kordon Caddesi'ni gezen grup, buralarda 4 bine yakın fotoğraf ve 350 GB görüntü çekti.

FOTOĞRAFLAR 3 SAATTE 1 MİLYON 230 BİN BEĞENİ ALDI

İngiliz Bloggerlerden biri, "Amacımız, Muğla'nın turistik ilçelerini gezip görmek ve güzelliklerini keşfederek dünyaya duyurmak. Çektiğimiz fotoğraf ve videoları sosyal medya ile bloklarımızda paylaşıyoruz. Dalyan'da çektiğimiz bir kare fotoğrafı bloklarımızda paylaştığımızda üç saat içinde 1 milyon 230 bin beğeni aldı." dedi.