İngiliz casusluk romanları yazarı John Le Carre’den etkileyici alıntılar

1961’de ilk romanını yazan İngiliz yazar John Le Carre’nin asıl adı David John Moore Cornwell idi. Yükseköğrenimini Yabancı Diller üzerine çalışarak tamamladı ve yazarlık kariyerine başlayana kadar kolejde ders verdi ve ayrıca beş yıl kadar da İngiliz Dışişleri Bakanlığında çalıştı. Carre, zamanla casusluk romanı yazarı olarak ünlendi.

Carre, 87 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu eserlerinden etkileyici 14 alıntı ile anıyoruz…

- İnsanlar ne istediklerini bilmiyorlarsa, haklılıklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorlar?

(Soğuktan Gelen Casus)

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- İnsanın devam etmek istediği gibi başlaması da güzel, öyle değil mi?

(Soğuktan Gelen Casus)

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- İstihbarat işinin ahlaki bir yasası vardır - başarı sonuçla ölçülür.

(Soğuktan Gelen Casus)





- Bazı şeylere ihtiyacın olduğu için inanırsın; yoksa inandığın şeyin kendi başına bir değeri, bir işlevi yoktur.

(Soğuktan Gelen Casus)

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- Siste dolaşmak ne kadar değişiktir. Herkes tek başınayken... Hiçbir ağaç yanındakinin farkında değil. Herkes yalnız.

(Ölümüne Davet)

*

- Akıl bedenden ayrılır. Başka şeyler düşünmeye başlar. Kendi başına kağıttan imparatorluklar kurar. Yine kağıt üzerine başka insanların mahvını hazırlar. Duygusuzdur...

(Ölümüne Davet)





- Sevmeyen ihanete uğramaz.

(Tehlikeli Rüyalar Görme Yılı)

*

- Bir kütük on yıl suyun içinde kalabilir. Hiçbir zaman timsah olamaz.

(Gizemli Melodi)

*

- Dişleri gülüyor ama ya yüreği?

(Gizemli Melodi)





- Nefretten başka günah yoktur.

(Gizemli Melodi)

*

- Ve sevmen gereken şeyler,sen onların bir parçası değilken sana çok uzak,çok boş gelirler.

(Ölüme Çağrı)

*

- Bu teoriye göre düşünce tek başına değersizdi. Düşüncenin etkili olabilmesi için eylemde bulunman gerekirdi.

(Ölüme Çağrı)

- Hep derdi ki insanoğlunun yaptığı en büyük yanlış zihni ve bedeni birbirinden ayırmaktır; uyulmadığı zaman emrin bir önemi yoktur.

(Ölüme Çağrı)

*

- Birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz aslında, hiçbir şey, diye aklından geçirdi Smiley. Her ne kadar birlikte yaşasak, günün herhangi bir vaktinde, ister gündüz, ister gece, karşımızdaki kişiyle birbirimize içimizdeki en gizli, en derin düşünceleri söylesek de hiçbir şey bilmiyoruz.

(Ölüme Çağrı)

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Damla Karakuş

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