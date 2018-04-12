İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz basınından Daily Telegraph, Trump'ın kararını açıklamamasına rağmen Suriye'ye gerçekleşecek olası bir müdahaleye hazırlık için İngiliz denizaltıların füze atım menzili içine hareket ettiğini duyurdu.

EMİR MAY'DEN GELDİ

Gazete emrin İngiltere Başbakanı Theresa May’den geldiğini ve bakanları olası bir müdahalede İngiltere’nin tutumunu tartışmak üzere görüşmeye çağırdığını bildirdi.

May’in kabineden olası bir müdahalede ABD ile hareket için onay almasına kesin gözüyle bakılırken, son karardan evvel ABD ve Fransa ile tekrar görüşmelerin yapılacağı ifade edildi.





MAY ESAD'I HEDEF ALDI

Cumartesi günü Suriye’de gerçekleşen kimyasal silah saldırısından sonra May “Bütün göstergeler Suriye rejiminin sorumlu olduğunu gösteriyor” demişti.

Bölgede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve rejimin kimyasal silah kullanılması konusunda cezalandırılması ile ilgili hareket artarken, rejime bağlı hava ve kara güçleri muhtemel hedef olan üslerden ayrılıyor.